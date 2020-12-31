حارب وحسن وفهد.. جديد قائمة «الأبيض»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة الموسعة لمنتخبنا الوطني الأول المقدمة من الهولندي فان مارفيك استعداداً للتجمع الداخلي الذي سيقام بدبي في الفترة من 3 إلى 12 يناير 2021 في إطار التحضيرات للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة الموسعة 31 لاعباً على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية مباريات الأسبوع 12 لدورينا، ودخل القائمة للمرة الأولى كل من الحارس فهد الظنحاني وحارب سهيل وحسن المحرمي. ويخوض منتخبنا خلال معسكره مباراة دولية ودية أمام العراق 12 يناير.

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