صفقات شباب الأهلي تزيد حرارة «الميركاتو الشتوي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتوقع أن يكون شباب الأهلي، أكثر الأندية نشاطاً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2021، بعدما ربطت الكثير من الأنباء في الساعات الأخيرة، بينه وبين أكثر من صفقة سواء لتدعيم صفوفه، أو السماح برحيل أحد لاعبيه.

وبعد أن كشف بشكل غير رسمي عن تعاقد شباب الأهلي مع يحيى الغساني، قادماً من الوحدة، انتظاراً لإعلان شباب الأهلي، تؤكد الأنباء، رحيل الإسباني بيدرو كوندي، إلى أحد أندية الدولة خلال «الميركاتو الشتوي»، من دون التوضيح ما إذا كان التعاقد على سبيل الإعارة أم بعقد انتقال نهائي.

ويبدو الظفرة الأقرب إلى إتمام صفقة كوندي، رغم دخول أندية أخرى طرفاً في صفقة اللاعب الذي انتقل إلى شباب الأهلي قادماً من بني ياس في «الميركاتو الشتوي»، ولكنه لم يحقق النجاح الذي حققه مع «السماوي» ليستبعده «فرسان دبي» من قائمته للموسم الجاري.

صفقات

في الوقت نفسه، تشير أنباء أخرى، إلى رغبة شباب الأهلي، في استبعاد البرازيلي كارلوس أدواردو، وهيلدون راموس لاعب الرأس الأخضر، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والبحث عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق، ليعود البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانجسو سونينغ الصيني، إلى قائمة المرشحين للانضمام لـ«فرسان دبي».

والقيمة السوقية لتيكسيرا، تبلغ 13.5 مليون يورو، إلا أن عقده مع ناديه الصيني الحالي ينتهي في ديسمبر الجاري، ويحق له الرحيل لأي نادٍ بشكل مجاني، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وقلب الهجوم، مما يعني أن النادي المتعاقد معه، لن يتحمل سوى راتبه، وهو أمر يشجع الكثير من الأندية للتفاوض معه.

كما تتردد أنباء عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية من العيار الثقيل، مع أحد الأندية لتبادل لاعبين دوليين ينتظر إجراؤها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في محاولة من إدارة نادي شباب الأهلي، لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة، إذ يحتل شباب الأهلي حالياً المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الشارقة والجزيرة في المركزين الأول والثاني.

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