كلباء وحتا.. ثقة وطموح

المصدر: كلباء - محمد فضل، دبي - علي الظاهري

يستقبل كلباء في الثامنة مساء اليوم على ملعبه ضيفه حتا صاحب المركز الأخير في الدوري، وتتباين ظروف كل فريق عن الآخر، كلباء صاحب المركز السابع بـ 18 نقطة يرغب في العودة من جديد للمربع الذهبي، في المقابل، يعلق فريق حتا آمالاً كبيرة على مباراة اليوم، من أجل حصد أول فوز هذا الموسم رغم صعوبة المهمة أمام صاحب الأرض.

وأكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن مباراة حتا لن تكون سهلة كما يتصور البعض في ظل الأداء المتطور الذي قدمه صاحب المركز الأخير في المباراتين السابقتين على مستوى الدوري، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين توخي الحذر.

وفي رده على سؤال حول عدم تحقيق فريقه لنتيجة الفوز على ملعب كلباء، لفت إلى أن ذلك يعود لتسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات، ما يؤدي إلى ضياع الفرص، وبالتالي عدم الخروج بنقاط المباراة كاملة، مؤكداً أن تذبذب الأداء طبيعي ويحدث لكل الفرق، ومشدداً على أن اللاعبين ليسوا «ماكينات».

وأكد الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم اليوم، وعن مفاتيح الفوز في اللقاء أمام كلباء، قال مازحاً: الفريق يحتاج إلى تسجيل الأهداف أكثر من استقبالها.

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