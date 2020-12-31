العين والجزيرة.. الديربي المنتظر

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، غريمه التقليدي الجزيرة في قمة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتكسب المباراة أهمية خاصة للفريقين كونها آخر ديربي عاصمي يجمع الفريقين بعام 2020، ويتطلع كل فريق لحصد النقاط الثلاث لخدمة أهدافه بالمسابقة، فالجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد (26 نقطة) يسعى للانفراد بالصدارة، في حين يتطلع العين صاحب المركز الخامس برصيد (19 نقطة) للتقدم خطوة بالترتيب العام.

ويرى البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن حظوظ فريقه في الفوز اليوم متساوية مع منافسه الجزيرة بنسبة 50% لكل فريق، مشيراً إلى أن مباريات الفريقين تكتسب أهمية كبيرة للاعبين والجماهير، وقال: المباراة بمثابة تحدٍ قوي، وشخصياً أفضل تلك النوعية من المباريات.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن حظوظ الفوز متساوية بين فريقه والعين في مباراة اليوم، موضحاً أن العين رغم عدم تميز نتائجه في الموسم الحالي لكنه، وحسب قوله، يظل نادياً كبيراً يستحق الاحترام.

وأكد أن حظوظ الفوز في مباريات الفرق الكبيرة مثل الجزيرة والعين تكون متقاربة دائماً، وقال: أحترم المنافس وأعرف تميزه في الجانب البدني وصعوبة اللعب أمامه لكننا سنذهب إلى ملعبه من أجل الفوز.

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