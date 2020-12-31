الشارقة وعجمان.. مواجهة غير متكافئة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

مواجهة غير متكافئة بطبيعة الحال تجمع حامل اللقب ومتصدر الترتيب الشارقة بضيفه عجمان صاحب المركز قبل الأخير في الجدول، في انطلاقة الجولة 12 لدوري الخليج العربي في الخامسة من مساء اليوم على استاد الشارقة، ولا خيار أمام الشارقة صاحب الـ 26 نقطة، غير الفوز للمحافظة على آماله لحسم بطولة «الشتاء» في ظل الملاحقة القوية من منافسه الجزيرة المتساوي معه في الرصيد نفسه، بينما ضيفه عجمان يسعى هو الآخر للفوز من أجل الهروب والتحرك قليلاً من مركزه الحالي، لا سيما والفريق البرتقالي لم يحقق أي فوز في المسابقة خلال 11 مباراة سابقة.

وأكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أن التعامل مع المباراة من واقع الفارق في النقاط وموقف الفريقين في الجدول، لا يعبر عن السيناريو المتوقع، خصوصاً وأن فريق عجمان برغم نتائجه السلبية وعدم تحقيقه أي فوز حتى الآن، ظل يقدم مستوى جيداً ويلعب بندية خصوصاً في المواجهات التي جمعته مع المنافسين الكبار.

واعترف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، بصعوبة المواجهة، لا سيما وأن عجمان يغيب عنه عدد من اللاعبين الأساسيين، وأنه يسعى لتوليف البديل المناسب في خط الهجوم، وأوضح أن فترة الإعداد كانت قصيرة بعد مباراة الجزيرة، ولم يكن هناك وقت كافٍ لالتقاط الأنفاس، آملاً في تقديم مستوى جيد وأداء قوي رغم ظروف الغيابات.

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