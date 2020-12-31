الفجيرة وخورفكان.. البحث عن الأمان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يتطلع فريقا الفجيرة وخورفكان إلى زيادة رصيد النقاط والابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط والبحث عن الأمان، عندما يلتقيان في الخامسة عصر اليوم باستاد الفجيرة في ديربي الساحل الشرقي ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

وتتشابه ظروف «الذئاب» و«النسور» إلى حد كبير، إذ يحتل خورفكان المركز الـ 11 بثماني نقاط، فيما يأتي الذئاب في المركز الـ12 بسبع نقاط.

وأكد الصربي غوران، مدرب الفجيرة، أن الديربي يجمع فريقين قريبين من بعضهما في سلم الترتيب، مشيراً إلى أن الفجيرة يرغب في تصحيح الأداء السيئ الذي قدمه أمام الوحدة، وأوضح أنه يعلم خبايا فريقه السابق خورفكان ويعرف معظم اللاعبين ولذلك سيستفيد من هذه الميزة في وضع الخطة.

ووصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان المباراة بـ«مهمة للغاية»، موضحاً أن فريقه مطالب بالفوز، معتبراً إياها مواجهة مباشرة مع منافس في الظروف نفسها، مشيراً إلى أن الفوز بالمباراة يعادل 6 نقاط.

وقال: «ندرك قيمة وأهمية مباراة الفجيرة وتأثيرها على وضع الفريق في الجدول، وهي ستكون مباراة صعبة جداً، وفي مواجهة فريق تقريباً في نفس وضعنا ويفكر في النقاط الثلاث والفوز مثلنا، لذلك علينا أن نكون جاهزين وفي قمة التركيز».

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