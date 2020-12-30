مدرب بني ياس: الظفرة بوجهين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

قال الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، إنه يأمل أن ينهي عام 2020 الذي جاء صعباً على كرة القدم بسبب جائحة «كورونا»، بانتصار عندما يواجه الظفرة على ملعبه باستاد الشامخة، مساء بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي.

وشدد إيسايلا على احترامه لفريق الظفرة ولكنه سيسعى إلى فرض أسلوبه على اللقاء خاصة وأن بني ياس لا يخشى أي منافس، مشيراً إلى أن الظفرة من الفرق الصعبة التي ظهرت بوجهين خلال الموسم الحالي، حيث لعب الفريق بمستوى جيد للغاية في بعض المباريات، وخسر بنتائج كبيرة في مباريات أخرى.

وكشف مدرب بني ياس عن استمرار غياب المدافع حسن المحرمي، فيما يستعيد الفريق جهود سلطان الشامسي، الذي غاب المباراة السابقة للإيقاف.

وأبدى إيسايلا رضاه عن العمل الذي يقوم به مع السماوي هذا الموسم بعد أن خاض 15 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 وخسر في 3 وتعادل 3 مباريات، مؤكداً أن الفريق يمر بحالة جيدة والمجال مفتوح لتحسين الأداء وتقديم المزيد.

ثناء

وعلى الطرف الآخر أثنى الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة على بني ياس، الذي يلتقيه بعد غد، ذاكراً أنه فريق مكتمل الخطوط ويضم عناصر متميزة، وأن نتائجه في المنافسة تثبت قوته، وقال: تابعت بني ياس خلال عدد من المباريات وأعتقد أننا مقبلون على مهمة صعبة أمامه قياساً بقوته لكننا عازمون على الفوز وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم مباراة جيدة وإضافة 3 نقاط إلى رصيدنا للتقدم في جدول الترتيب.

وأكد الكسندر جاهزية فريقه للقاء، مبيناً أن اللاعبين تدربوا بشكل جيد في الأيام الماضية، ذاكراً أن هنالك إصراراً كبيراً منهم على انتزاع الفوز، وأضاف: على اللاعبين التركيز واستغلال المساحات والاستفادة من الفرص المتاحة في المباراة حتى نتمكن من تحقيق هدفنا.

وكشف مدرب الظفرة عن وجود غيابات في صفوف فريقه بقيادة خالد بطي بسبب البطاقات التراكمية بجانب غياب إبراهيم سعيد، خالد الدرمكي، عمران الجساسي، ذاكراً أنها غيابات مؤثرة لكنه يثق في العناصر البديلة التي سيدفع بها في اللقاء.

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