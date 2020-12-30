مهدي علي: نسعى للفوز على الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، هدف فريقه بالفوز عندما يلتقي الوصل بعد غد، في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي، وقال: «نخوض مباراة مهمة أمام الوصل، وهدفنا تحقيق الفوز في المباراة، وجميع اللاعبين جاهزون، وقدمنا في المباراة السابقة أداءً جيداً، خصوصاً المنظومة الدفاعية التي لعبت بروح قتالية حالت دون هز شباك الفريق».

وأضاف: «يجب علينا الاستمرار بنفس الروح والأداء الذي قدمناه في المباراة السابقة أمام بني ياس، واللاعبون يعلمون أهمية الفوز في المباراة وأثق بهم في تقديم مباراة جيدة».

وعن جاهزية المصابين، قال: «كارتابيا يتدرب مع الفريق، ومعظم اللاعبين الذين تلقوا العلاج الفترة السابقة هم الآن جاهزون وتدربوا، وعاد للتدريبات كل من أحمد خليل ومحمد مرزوق وكارتابيا، وخلال تدريب اليوم وغداً، سوف تتضح لنا الرؤية في مشاركتهم من عدمها».

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