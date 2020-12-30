كرونو: مواجهة الوحدة تحدٍ قوي للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - محمد صادق

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مواجهة الوحدة لحساب الجولة 12 لدوري الخليج العربي تعدّ تحدياً قوياً لفريقه، وقال: المباراة من الحجم الثقيل وهي كلاسيكو بين فريقين كبيرين، وكما جرت العادة نكنّ الكثير من الاحترام لمنافسينا وخاصة الوحدة لأنه يملك لاعبين كباراً، نعلم أنه عانى في الفترة الأخيرة من بعض الإصابات في صفوفه ولكنه سيأتي بأفضل تشكيلة ممكنة لمواجهتنا على ملعبنا وبطموحات كبيرة من أجل تحقيق نتيجة جيدة.

وأوضح كرونو أن النصر على أتم الاستعداد والأجواء طيبة داخل الفريق وفي التدريبات وباستثناء غياب البرتغالي توزي بسبب تراكم البطاقات الصفراء لن يفتقد العميد أي لاعب آخر.

ويلتقي النصر والوحدة بعد غد على استاد آل مكتوم، ويحتل العميد المركز الثالث بـ23 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السادس بـ18 نقطة.

ومن ناحيته أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على أهمية مواجهة النصر، مشيراً إلى أن عودة القائد إسماعيل مطر مهمة وسيساعد الفريق كثيراً، إضافة إلى الظهير الأيمن محمد برغش الذي يعود بصورة تدريجية، أما بالنسبة للمهاجم السلوفيني تيم ماتافز لم يتحدد قرار مشاركته في المباراة من عدمه.

وقال: «نعرف النصر جيداً مثلما يعرفوننا، ولا أود التطرق للمشاكل التي أصابت الفريق، ولكن العناصر الجاهزة بنسبة 100% هي من ستخوض اللقاء، نملك طاقة ورغبة الذهاب لملعب النصر للخروج بنتيجة طيبة».

وأضاف: «لا يمكنني الوعد بأننا سنفوز ولكن أعد واللاعبين بالقتال وتقديم أفضل ما لدينا خلال التسعين دقيقة، وأؤمن بالعمل مع مجموعة اللاعبين في الفريق وثقتي بهم كبيرة ومتأكد أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم».

وأتم: «النصر فريق جيد ولعبنا معهم قبل عدة أسابيع في الكأس، ويتوجب علينا التركيز على الشقين الدفاعي والهجومي، وكيفية التعامل مع هجوم النصر وفي الوقت نفسه استغلال الفرص التي تتاح لنا للتسجيل، ونحن قادرون على تحقيق النتيجة التي يأمل بها الجمهور والإدارة».

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