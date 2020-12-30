هيلمان: غيابات الوصل مؤثرة

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة في مباراته المرتقبة الجمعة أمام ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، واصفا المباراة بالمهمة والصعبة، مبديا ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تقديم الأداء المطلوب، وتحقيق النتيجة المنشودة رغم الغيابات المؤثرة.

3 نجوم

وأشار هيلمان إلى أن الوصل سوف يفتقد إلى خدمات 3 من أبرز نجوم تشكيلته الأساسية، البرازيلي نيريس، وعلي صالح، لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب تواصل غياب فابيو ليما للمباراة الثانية على التوالي لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراته أمام بني ياس في ربع نهائي بطولة الكأس.

قوة وتركيز

ونوه هيلمان إلى أنه عمل مع الوصل خلال الأيام الماضية بقوة وتركيز لتحقيق الفوز على شباب الأهلي، داعيا فريقه إلى اللعب بتركيز عال باعتباره عامل مهم لبلوغ الهدف المنشود في المباريات المهمة، معربا عن قناعته بحتمية أن يكون لاعبيه في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض أي مباراة، وسد النقص الحاصل نتيجة غياب بعض العناصر الأساسية.

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