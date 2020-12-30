النقبي «نمر» وقت الشدة في كلباء

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

وجد مدرب اتحاد كلباء الأوراغوياني خورخي داسيلفا ضالته في اللاعب المميز أحمد عامر النقبي، والذي يعتبر البديل الناجح في ظل غياب هداف الفريق التوغولي بينال ملابا لثلاث مباريات انقضت منها اثنتان وتبقت مباراة ثالثة وأخيرة أمام حتا غداً بملعب النمور.

ودائماً ما يكون أحمد النقبي في الموعد ويقوم بتنفيذ المهام المؤكلة إليه من قبل جهازه الفني، ويبدو أن اللاعب استفاد من فترة احترافه القصيرة بنادي ديبورتيفو ليغاينس في الموسم الماضي بجانب حارس الشارقة ماجد محسن مصبح اللذين وقعا عقداً مع النادي الإسباني لكن تفشي جائحة كورونا حينها حال دون الاستمرارية، ليعود عامر مع النمور ليكون أحد الخيارات المهمة للمدرب داسيلفا، خصوصاً وأن اللاعب يتميز بإمكانات عالية تتمثل في سرعته في الخط الأمامي، وقدرته العالية في اقتناص الفرص.

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