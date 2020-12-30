كايو« الشارقة» يغيب 4 أسابيع

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

أثبتت الفحوصات والتشخيص الطبي، حاجة المحترف كايو لوكاس لاعب الشارقة 4 أسابيع للعلاج والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة الأخيرة لمباراة فريقه أمام حتا في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ويترتب على ذلك خسارة الفريق لجهوده في 5 مباريات ابتداء من مباراة عجمان في الجولة 12 لدوري الخليج العربي المقررة غداً الخميس في استاد الشارقة وهي المرة الأولى التي سيغيب فيها عن المشاركة في الدوري هذا الموسم، حيث لعب أساسياً في المباريات الـ 11 الماضية وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أيضاً وحصل على إنذارين بالبطاقة الصفراء.

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