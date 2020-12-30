الأرض تعاند أصحابها في دوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تصدرت مشاهد عدة، أحداث الجولة السادسة من دوري الهواة، وعاندت الأرض 4 فرق لعبت على أرضها، بعد هزيمة كل من مسافي والتعاون ومصفوت، وتعادل الإمارات أمام ضيفه الحمرية، ويعتبر دبا الحصن، الفريق الوحيد المستفيد من إقامة المباراة على أرضه، بعد فوزه على العروبة.

وواصل البطائح، الوافد الجديد، المفاجآت، واحتفظ بصدارته للمسابقة برصيد 15 نقطة، موسعاً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه الإمارات إلى 5 نقاط.

وسقط الصقور في فخ التعادل، بعد أن فشل الفريق، وللأسبوع الثالث على التوالي، في استعادة نغمة الفوز، ليستغل دبا الحصن نزيف الإمارات، ويشاركه وصافة الترتيب، ولكليهما 11 نقطة.

احتفاظ

وعلى الرغم من هزيمته الثانية توالياً، إلا أن مسافي احتفظ بمركزه الرابع بتسع نقاط، لكن الخطورة قد تأتيه من دبا الفجيرة، الذي حقق الفوز عليه خلال هذه الجولة، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد لدبا الفجيرة، سليمان البلوشي، الذي عرف كيف يتفوق على مواطنه عبد الغني المهري مدرب مسافي، ليرفع دبا رصيده إلى 8 نقاط، ويبقي على حظوظه في اللحاق بركب أندية المقدمة.

ولم يصمد التعاون لأكثر من جولة، بعد أن حقق فوزاً لافتاً خلال الأسبوع الخامس على دبا الفجيرة، وهو الانتصار الذي عجّل برحيل طارق السيد مدرب دبا، لكن التعاون عاد وخسر مباراته المهمة أمام العربي القيواني، ورغماً عن ذلك، ظل محتفظاً بالمركز السابع بسبع نقاط.

وأيضاً عاد مصفوت صاحب المركز قبل الأخيرة بـ 3 نقاط، لدائرة الهزائم، ليسقط على ملعبه أمام الإمارات المتصدر بهدفين مقابل هدف، فيما يقبع الذيد في مركزه الأخير برصيد نقطة وحيدة.

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