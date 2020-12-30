6 نقاط تحدد مصير تعاقدات الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رهن الظفرة خطة تعاقداته الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بما تسفر عنه نتيجة مباراتي الفريق أمام بني ياس والوصل المقبلتين في دوري الخليج العربي.

ووفقاً لإفادات المصادر فإن إدارة الظفرة أوكلت مهمة التعاقدات إلى اللجنة الفنية التي يرأسها خميس المنصوري المشرف العام للفريق، وأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول أخيراً وناقشت ملف التعاقدات واحتياجات الفريق في النصف الثاني من الموسم، وترى اللجنة أن وضع فارس الظفرة الذي يمتلك 15 نقطة بالمركز العاشر في ترتيب الدوري جيد، لكنه يحتاج إلى لاعب أجنبي في المقدمة الهجومية، مع الدعم بعدد من العناصر الوطنية، وقالت المصادر إن اللجنة ركزت على اللاعب الأجنبي ودرست بعض الترشيحات منها السنغالي عبد العزيز انداي مهاجم فريق الوحدات الأردني والذي لم يحظى بتأييد كبير، بجانب عدد من السير الذاتية التي وصلت النادي عن طريق وكلاء اللاعبين، لكن اللجنة لم تؤمن على التعاقد مع أي لاعب حتى الآن.

وأكدت المصادر أن الفريق حال تقدم في جدول الترتيب بتحقيقه لنتائج إيجابية أمام بني ياس والوصل، فإن النادي لن يجري إضافات جديدة على مستوى الأجانب لترشيد الصرف المالي. وعلى مستوى دعم الفريق بالعناصر الوطنية، يركز النادي على تحويل تعاقده مع أحمد الحمادي المعار من الجزيرة إلى تعاقد دائم حال موافقة فخر أبوظبي.

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