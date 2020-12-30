64 لاعباً في «إلكترونية» الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

نظمت برزة الرياضيين التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس لقاءً تعريفياً بالنسخة الأولى من بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21» تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، والتي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

حضر اللقاء، الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، خالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد الكياني المشرف العام على البطولة، والكابتن علي البلوشي مدير البطولة، وعدد من الإعلاميين واللاعبين المشاركين في البطولة.

وكشف خالد الظنحاني أن عدد المشاركين في البطولة 64 لاعباً من مختلف إمارات الدولة؛ يتنافسون على مدى 7 أيام بواقع مباراتين لكل لاعب تقام عبر جهاز «بلاي ستيشن»، بحيث يتأهل الفائز إلى الدور التالي وصولاً إلى المباراة النهائية، بينما يخرج الخاسر.

ولفت إلى أن البطولة ستستضيف نخبة من كبار المسؤولين ونجوم الكرة والفنانين والمثقفين ومؤثري التواصل الاجتماعي، كما أنها ستحفل بالعديد من الجوائز المالية والمفاجآت المميزة للمشاركين، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وثقافية مصاحبة لكل الفئات العمرية، مثل فقرات موسيقية وجلسات قراءة وحصص تدريبية لتطوير الذات يقدمها متخصصون في مختلف المعارف والعلوم.

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