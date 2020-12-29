داسيلفا: اللاعبون ليسوا «ماكينات» وعلينا الحذر من الإعصار

المصدر: كلباء - محمد فضل، دبي - علي الظاهري

أكد المدرب خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن مباراة حتا لن تكون سهلة كما يتصور البعض في ظل الأداء المتطور الذي قدمه صاحب المركز الأخير في المباراتين السابقتين على مستوى الدوري، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين توخي الحذر.

وأشار داسيلفا إلى أن معظم الفرق تواجه صعوبات عندما تلاقي فريق الإعصار، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة الفوز ومواصلة الأداء الجيد الذي كان عليه الفريق أمام الوحدة والعين.

وفي رده على سؤال حول عدم تحقيق فريقه لنتيجة الفوز على ملعب كلباء، لفت إلى أن ذلك يعود لتسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات، ما يؤدي إلى ضياع الفرص، وبالتالي عدم الخروج بنقاط المباراة كاملة، مؤكداً أن تذبذب الأداء طبيعي ويحدث لكل الفرق، ومشدداً على أن اللاعبين ليسوا «ماكينات».

وأشار مدرب كلباء إلى استمرار غياب اللاعب بينال ملابا عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي، وما عدا ذلك فجميع اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية للمباراة.

افتقاد الجمهور

بدوره قال خالد الشحي لاعب كلباء إن استعداداتهم جيدة واللاعبون عازمون على مواصلة سلسلة النتائج الجيدة، مشيراً إلى أنه سيجتهد من أجل أن يجد مكاناً في تشكيلة الفريق، ومؤكداً جاهزيته متى أُتيحت الفرصة له للمشاركة.

وذكر بأن الفريق يسير بخطى ثابتة، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياطي في صفوف النمور، مؤكداً في ختام حديثه أنهم اشتاقوا للجمهور الأصفر الذي يعد اللاعب رقم واحد، والغائب عن المدرجات بسبب جائحة كورونا، متمنياً عودتهم في أقرب وقت.

فوز أول

وفي حتا أكد الصربي فلاديمير مدرب الفريق، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم عبر اتحاد كلباء، خاصة وأن آخر انتصار لـ «الإعصار» كان على كلباء في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه رغم الأداء الجيد لفريق حتا في المباراة الأخيرة إلا أنه فشل في تحقيق أول فوز له في الدوري.

وكشف فلاديمير في المؤتمر الصحفي عن عودة معظم اللاعبين الغائبين باستثناء اللاعب البرازيلي وليان فارياس الذي سيعود قريباً إلى المشاركة.

وعن مفاتيح الفوز في اللقاء أمام كلباء، قال مدرب حتا مازحاً: «الفريق يحتاج إلى تسجيل الأهداف أكثر من استقبالها»، وأضاف إن تركيزه ينصب بالدرجة الأولى على الناحية الذهنية في الوقت الراهن، وتعزيز الثقة في نفوس كل عناصر الفريق لتحقيق الفوز، حيث إن اللاعبين لديهم القدرة على تحقيق الفوز في المباريات السابقة، ولكن يراودهم الخوف في بعض الأحيان، مما يتطلب منه العمل على هذا الجانب للعودة إلى سكة الانتصارات.

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