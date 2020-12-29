أول منتخب أولمبي للصالات في الدولة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

وافقت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على تكوين منتخب أولمبي هو الأول من نوعه منذ إشهار اللعبة قبل 12 عاماً، والأول في الوطن العربي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقدته اللجنة برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة، كما قررت اللجنة استضافة تصفيات آسيا للرجال في أكتوبر 2021.

وتقرر تشكيل فريق عمل للمنتخبات الوطنية بإضافة معاونين آخرين للمدرب عبد الرؤوف المرزوقي، وهما علي النقبي مدرب شباب خورفكان، ومحمد حسان مدرب شباب مليحة، وستكون مهامها إدارة ومساعدة المدرب في تجهيز منتخب الشباب والأولمبي.

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