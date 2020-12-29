العنبري: نتائج عجمان لن تخدع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توقع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، مباراة معقدة أمام ضيفه عجمان مساء الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي، وقال العنبري إن التعامل مع المباراة من واقع الفارق في النقاط وموقف الفريقين في الجدول لا يعبر عن السيناريو المتوقع، مؤكداً أن تلك النتائج لن تخدع الشارقة، وأن فريق عجمان برغم نتائجه السلبية وعدم تحقيقه أي فوز حتى الآن، ظل يقدم مستوى جيداً ويلعب بندية، خصوصاً في المواجهات التي جمعته مع المنافسين الكبار.

وأضاف العنبري أن التعامل بحذر وجدية مع المباراة أهم عناصر التحضير، مشيراً إلى أن الشارقة واجه صعوبة كبيرة في المباراة الماضية أمام منافس شبيه بعجمان «حتا» وفاز عليه بصعوبة، وبالتالي سيكون التركيز أفضل لدى اللاعبين في تعاملهم مع مباراة عجمان.

وأوضح العنبري أن الصعوبات التي تواجه فريقه أمام الفرق المكافحة من أجل البقاء شيء طبيعي تواجهه كل الفرق نظراً إلى أن الجميع لديهم هدف الفوز وجمع أكبر عدد من النقاط، وبالتالي لا توجد مباراة سهلة والفرق في كيفية التعامل مع جميع المباريات بأقصى درجات الحذر.

اعتراف

على الجانب الآخر لم يخف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، اعترافه بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام حامل اللقب ومتصدر الترتيب، لا سيما وعجمان يغيب عنه عدد من اللاعبين الأساسيين على رأسهم ثنائي خط الهجوم الأجنبيين وليام أوسو وبوبكر تراولي بداعي الإيقاف، وقال الرمادي إنه يسعى لتوليف البديل المناسب في خط الهجوم.

وأوضح الرمادي أن فترة الإعداد لمواجهة الشارقة كانت قصيرة من بعد الجولة الماضية التي واجه فيها عجمان مضيفه الجزيرة، فلم يكن هناك وقت كافٍ لالتقاط الأنفاس، مشيراً إلى أمله الكبير في تقديم مستوى جيد وأداء قوي رغم ظروف الغيابات جراء الإيقاف وإصابة عدد من اللاعبين في خطي الوسط والدفاع.

ووضع الرمادي ثقته في اللاعبين المتوقع اختيارهم للمباراة لتقديم مستوى مقنع، وقال إن عجمان لم يكن بهذا السوء الذي يجعله لا يحقق أي فوز حتى الآن، والفريق قدم مستوى جيداً في بعض المباريات وكانت تنقصه النتيجة، مؤكداً السعي دائماً للتعويض ومعالجة الخلل خصوصاً في استقبال الأهداف في الجزء الأخير للمباريات.

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