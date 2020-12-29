مدرب العين يتوقع مواجهة قوية أمام الجزيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي - أحمد عيسى

توقع البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، مواجهة قوية بين فريقه وضيفه الجزيرة يوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مبيناً أن مواجهات الفريقين تتسم دائماً بالأهمية الكبيرة على جميع المستويات.

وقال: «الجزيرة ظل يقدم مردوداً متميزاً منذ بداية الموسم، وهو ما جعله أحد المتصدرين للترتيب العام لفرق الدوري، وبالنسبة لنا فقد وضعنا الخطة التي نعتقد أنها ستقودنا لتحقيق النتيجة المأمولة مع إدراكنا أن الجزيرة يضم في صفوفه لاعبين متميزين ولكن نحن أيضاً لدينا فريق يتمتع بلاعبين أصحاب مهارات عالية وعلينا الاستفادة من اللعب على أرضنا للحصول على النقاط الثلاث، وهذا يتطلب المحافظة على التركيز خلال المباراة مع الوضع في الاعتبار أن حظوظ الفريقين في الفوز متساوية».

وحول غيابات العين أوضح المدرب البرتغالي، أن فريقه ليس لديه عدد كبير من اللاعبين خارج التشكيلة بعد عودة المصابين خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن أداء الفريق يتحسن تدريجياً، وقال: ثقتي كبيرة بأن العين، سيقدم مستوى قوياً في مباراة الديربي المرتقبة، والتي تعتبر مهمة بالنسبة للجميع ولنا على وجه الخصوص.

حظوظ

وعلى الطرف الآخر أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن حظوظ الفوز متساوية بين فريقه والعين في مباراة الفريقين، ذاكراً أن العين رغم عدم تميز نتائجه في الموسم الحالي لكنه، وحسب قوله، يظل نادياً كبيراً يستحق الاحترام.

وذكر كايزر أن حظوظ الفوز في مباريات الفرق الكبيرة مثل الجزيرة والعين تكون متقاربة دائماً، وأضاف: أحترم المنافس وأعرف تميزه في الجانب البدني وصعوبة اللعب أمامه، لكننا سنذهب إلى ملعبه من أجل الفوز بعد أن نظهر له الاحترام في أرضية الملعب.

وقال مدرب فخر أبوظبي إن لاعبيه مطالبون بتقديم مستوى أفضل من الذي قدموه في مباراة الجولة السابقة، مضيفاً: «كنت سعيداً بفرض سيطرتنا في مباراة عجمان وبالفوز عليه، لكن علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراة الخميس، خاصة أن المنافس من الأندية الكبيرة ولديه العديد من العناصر المتميزة».

وأشار المدرب الهولندي إلى استمرار غياب النيجيري إيزيكيل لعدم الجاهزية البدنية وعموري والعطاس بسبب الإصابة، مع انضمام المدافع ميلوس لقائمة الغائبين بالبطاقات التراكمية، وقال: «غياب ميلوس بالتأكيد خسارة للفريق، لأنه عنصر مهم في التشكيلة، لكننا تعرضنا من قبل لمواقف مشابهة، ودائماً البديل يكون من العناصر الشابة التي أثبتت وجودها في الموسم الحالي».

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