قضية ليما.. الطريق مسدود

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

يبدو أن قضية ليما لاعب الوصل في مباراة فريقه أمام بني ياس في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ومطالبة ناديه برفع عقوبة الطرد تسير في طريق مسدود، رغم تقدم الوصل بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، ولكن تقديم الشكوى بعد مرور 48 ساعة على انتهاء المباراة حال دون عرضها على لجنة الانضباط، كما أن المطالبة برفع البطاقة الحمراء من اختصاص لجنة الاعتراض على قرارات الحكام في دوري المحترفين، بما يعني أن بطولة الكأس غير مشمولة في هذا البروتوكول، ووقفت اللوائح حائلاً أمام لجوء الوصل لهيئة التحكيم، حيث يتطلب الأمر استنفاذ النادي لكل درجات التقاضي في الاتحاد، ومن المقرر أن ينظر مجلس إدارة اتحاد الكرة قريباً في مقترح لجنة الحكام بإلغاء لجنة الاعتراض على التحكيم.

من ناحية أخرى قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أمس، تغريم نادي الوصل 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة واحدة، وتغريم كل من ناديي الشارقة وحتا 10 آلاف درهم، لمخالفتهما بروتوكول المباريات في الدوري.

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