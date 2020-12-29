لوفانور والغساني خارج حسابات الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

علم «البيان الرياضي» أن المولدوفي لوفانور هنريكي، ويحيى الغساني سيكونان خارج حسابات الوحدة خلال فترة «الميركاتو» الشتوي، وأنهما في طريقهما لمغادرة الفريق في يناير المقبل، وانضم لوفانور للوحدة الصيف الماضي بعقد لمدة موسم، ولكنه لم يقدم الإضافة بسبب الإصابات المتكررة، وشارك في 3 مباريات من 11 في الدوري بجانب مباراة في كأس الخليج العربي، فيما يمتد عقد الغساني مع الوحدة حتى 2023 وشارك في 7 مباريات هذا الموسم، منها 3 أساسي و4 كبديل.

مشاركة ماتافز

من جهة أخرى باتت احتمالات مشاركة ماتافز للمشاركة في مباراة النصر بالجولة الـ12 للدوري واردة بعد غيايه عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة، بينما يستعيد الفريق جهود إسماعيل مطر الذي غاب عن لقاء الفجيرة للإنذار الثالث.

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