600 ألف درهم تهدد «نقاط» الجزيرة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

طالبت محكمة التحكيم الرياضي الدولي «كاس» نادي الجزيرة بدفع 600 ألف درهم لوكيل اللاعبين عمر الصادقي، عمولة صفقة انتقال محمد عايض مدافع النصر حالياً، من شباب الأهلي إلى الجزيرة في 2017.

وأقرت لجنة المنازعات في اتحاد الكرة في وقت سابق بأحقية الصادقي في العمولة وطالبت النادي بدفعها لكن الأخير لجأ إلى «كاس» طالباً إلغاءها بحجة أن عايض تم بيع عقده لنادي النصر وهو ما اعتبرته «كاس» سبباً غير مقنع. ويواجه الجزيرة عقوبة في حال تأخير تسديد المبلغ قد تصل إلى سحب نقاط من رصيده في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، علماً أن اتحاد الكرة خاطب نادي الجزيرة بضرورة الدفع في مناسبتين بعد صدور قرار «كاس» في نوفمبر الماضي.

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