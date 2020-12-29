«الديلي ميل»: وسام آخر لرونالدو في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ألقت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية الضوء على حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر» الذي أقيم في دبي أول من أمس، وأوضحت خلاله أن كريستيانو رونالدو، أضاف وساماً آخر مرغوباً إلى مجموعته المتنامية، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في القرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجائزة الأخيرة جاءت في أعقاب نجاح النجم البرتغالي وحصوله على جائزة «القدم الذهبية»، والتي تم تقديمها لأول مرة في عام 2003، للاعبين الذين يبلغون من العمر 28 عاماً أو أكثر، ولا يمكن الفوز بها إلا مرة واحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو لم يكن الشخص الوحيد الذي تم الاحتفال به بالجائزة، وشمل الاحتفال الكثير من المكرمين والفائزين، ومنهم بيب جوارديولا، الفائز بجائزة مدرب القرن، ووكيل رونالدو، خورخي مينديز، الفائز بجائزة وكيل القرن. كما أشارت الصحيفة إلى اختيار ريال مدريد، على أنه نادي القرن.

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