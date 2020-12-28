الوصل يطالب بايضاحين من اتحاد الكرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

طالبت شركة الوصل لكرة القدم من اتحاد الإمارات لكرة القدم، بايضاحين، الأول يتعلق باللائحة الخاصة بالعقوبات، والمطبقة على الحكام، ومدى اعتمادها تشريعياً وقانونياً للتحقق من توافق اللائحة الحالية مع اللائحة الموجودة لدينا مسبقاً، والثاني حول الموقف الرسمي للجنة الحكام عن واقعة الطرد التي حدثت لقائد الفريق (فابيو دي ليما بطاقة رقم 44406) في الدقيقة (2+ 90) في مباراة بني ياس في بطولة كأس رئيس الدولة.

وطالبت شركة الوصل لكرة القدم في خطابها الى اتحاد الكرة، موافاتنا رسمياً بالجهة المعنية بنظر النزاع والشكاوي على الحكام "إن وجدت"، خاصة لمثل هذه النزاعات بغرض المطالبة بإلغاء القرار الخاطئ من حكم المباراة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفريق بسبب عدم إشراك أهم لاعبيه بالمباريات دون وجه حق.

وفي حال عدم وجود لجنة معنية بالاتحاد "حالياً " فإن شركة الوصل لكرة القدم تلتمس من سيادتكم الموافقة على مشارطة التحكيم المرفقة بهذا الطلب للجوء إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

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