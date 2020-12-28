مجلس أبوظبي الرياضي يعلن استئناف أنشطة الأكاديميات الرياضية تحت 12 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الاثنين، استئناف أنشطة الرياضات الفردية في الأكاديميات الرياضية للفئة العمرية تحت 12 عاماً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

استئناف النشاط يتضمن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التالية:

إجراء فحوصات كوفيد19 بشكل منتظم والجهازين الفني والإداري والعاملين.

الحفاظ على مسافة تبعد لا تقل عن 2 متر.

تعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية.

التزام الطاقم والممارسين بارتداء الكمامات والقفازات.

تركيب أجهزه الفحص الحراري على مداخل الأكاديميات ومواقع التدريب.

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