مواجهة «كورونا» في مؤتمر طبي رياضي دولي أبريل 2021
أكدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي عقد مؤتمر طبي دولي في أبريل المقبل بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي وخبراء الطب الرياضي بالدولة، ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» ويناقش مختلف مجالات الطب الرياضي، وعلى رأسها مواجهة فيروس كورونا، وإصابات الملاعب، كما يتضمن المؤتمر محاور تتعلق بطب الطوارئ، العلاج الطبيعي والتغذية، الرياضة النسائية وإصاباتها، رياضة أصحاب الهمم وإصاباتها، ومكافحة المنشطات. ويأتي المؤتمر ضمن خطة توعية الأطقم الطبية بالأندية والمنتخبات.
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