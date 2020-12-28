مواجهة «كورونا» في مؤتمر طبي رياضي دولي أبريل 2021

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي عقد مؤتمر طبي دولي في أبريل المقبل بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي وخبراء الطب الرياضي بالدولة، ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» ويناقش مختلف مجالات الطب الرياضي، وعلى رأسها مواجهة فيروس كورونا، وإصابات الملاعب، كما يتضمن المؤتمر محاور تتعلق بطب الطوارئ، العلاج الطبيعي والتغذية، الرياضة النسائية وإصاباتها، رياضة أصحاب الهمم وإصاباتها، ومكافحة المنشطات. ويأتي المؤتمر ضمن خطة توعية الأطقم الطبية بالأندية والمنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز