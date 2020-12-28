10 برازيليين في مباراة والتلميذ تفوق على الأستاذ

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

شهدت مباراة خورفكان والوصل وجود 10 برازيليين بملعب المباراة، منهم 8 لاعبين، واثنان من المدربين هما كايو زاناردي مدرب خورفكان، وتلميذه هيلمان مدرب الوصل والذي تفوق على أستاذه خلال المواجهة الأولى بين الاثنين في دورينا، وكان هيلمان يعمل مساعداً لمواطنه كايو مدرب منتخب البرازيل تحت 17 سنة.

ونجح هيلمان في تحقيق فوزه الأول في الدوري منذ وصوله قبل أيام للإشراف على كتيبة «الإمبراطور»، وجاء الفوز بهدف وحيد من توقيع ناصر محمود.

وضمت قائمة خورفكان 5 برازيليين هم دودو، رامون لوبيز، برونو جوس، أنطونيو فالتميز وريكاردينهو، فيما لعب هيلمان بثلاثة برازيليين هم: فيغريدو ومنديز وناتان فيلكسي.

وتعتمد معظم الأجهزة الفنية في دورينا على لاعبي «السامبا»، الذين يصنعون الفارق دائماً، ويقومون بأدوار حاسمة في المباريات.

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