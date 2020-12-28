الجزيرة.. 6 انتصارات متتالية والأفضل هجوماً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفع الجزيرة رصيده إلى 26 نقطة مطارداً للقمة في دوري الخليج العربي لكرة القمة بالفوز على عجمان بثلاثية من دون رد محققاً الانتصار السادس على التوالي في المنافسة ومحافظاً على الوصافة، وتسببت الخسارة الوحيدة التي تعرض لها «فخر أبوظبي» في البطولة وكانت أمام الشارقة، في وجوده في المركز الثاني رغم أنه يمتلك أفضلية في فارق عدد أهدافه حيث أحرز 26 هدفاً في المركز الأول هجومياً واستقبلت شباكه 9 أهداف فقط كأفضل دفاع مع بني ياس بنفس العدد من الأهداف، كما أنه يأتي في المركز الثاني بقائمة «الشباك النظيفة» بعد أن حافظ على شباكه في 5 مباريات من مجموع 11 مباراة خلف النصر متصدر القائمة بـ6 مباريات.

ويأتي تفوق «فخر أبوظبي» في الدوري بعد بدايته المتعثرة بالتعادل أمام النصر والظفرة في الجولتين الأولى والثانية، ولكنه انتفض وحصد جميع النقاط في المواجهات الست الماضية.

7 أهداف

ومن الأرقام المتميزة للجزيرة في النسخة الحالية من الدوري، منافسة مهاجمه علي مبخوت على صدارة قائمة الهدافين بإحرازه 7 أهداف، وضعته في المركز السادس بالقائمة التي يتصدرها ويلتون سواريز «الشارقة»، وايجور جيسوس «شباب الأهلي» برصيد 10 أهداف لكل منهما، كما يحتل مبخوت المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً في الدوري، بجانب وجود خلفان مبارك في المركز الخامس في قائمة صانعي الأهداف بـ4 تمريرات.

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