شباب الأهلي «ملك» التعادلات

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

بعد مرور 11 جولة من الدوري، أصبح شباب الأهلي ملكاً للتعادلات في الموسم، وهي النتيجة التي حققها في 6 مباريات أمام العين والوحدة والشارقة بنتيجة واحدة 1-1، وأمام خورفكان 2-2، مروراً بالتعادل السلبي مع الظفرة، وأخيراً مع بني ياس ، وخسر الفريق بذلك 12 نقطة محتلاً المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر.

وسبق لشباب الأهلي، في عصر الاحتراف، تحقيق 6 تعادلات في موسمي 2010 - 2011 ،و2012 - 2013، ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة مع نهاية الموسم الحالي، وربما تتجاوز العدد الأكبر من التعادلات في موسم 2017 - 2018، عندما تعادل الفريق في 10 مباريات، كما سبق وأنهى الفريق، موسمي 2014 - 2015 و2016 - 2017 محققاً 8 تعادلات.

وتجاوزت تعادلات شباب الأهلي حتى الآن، موسم 2009 - 2010، والذي حقق فيه 5 تعادلات، وفي مواسم 2008 - 2009 ،و2011 - 2012، و2013 - 2014، «4 تعادلات».

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