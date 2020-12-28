68.9 % نسبة استحواذ «العميد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فرض النصر أسلوبه على الظفرة، في لقاء الفريقين بالجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، الذي انتهى لمصلحة «العميد» بهدفين دون رد، بنسبة استحواذ عالية، بلغت 68.9 %، مقابل 31.1 % للظفرة، صاحب الأرض، وخلال اللقاء، حصل النصر على 9 ركنيات، مقابل 3 فقط للظفرة، الذي واصل عبر اللقاء، تميز النصر في المحافظة على نظافة شباكه، لتبلغ 6 جولات من مجموع 11 مباراة، منفرداً بصدارة الفرق التي حافظت على شباكها نظيفة، في أكثر عدد من المباريات.

أداء

وعلى الرغم من التفوق الكبير الذي حققه النصر في الأداء والنتيجة، ونجاحه في العودة للانتصارات، بعد خسارته الجولة الماضية أمام العين، لكن الفريق تعرض لبعض الانتقادات، بحجة أنه لم يقدم المستوى المأمول، لكن كرونوسلاف مدرب «العميد»، عبّر في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، عن سعادته بمستوى لاعبيه، وبالفوز الذي تحقق، مشيداً بالعودة لمربع الانتصارات من جديد، ورأى كرونوسلاف أن كل الفرق التي لعبت أمام الظفرة، عانت، وأن الجميع سيعاني في الجولات المقبلة، بينما رد محمود خميس على تواضع مردود فريقه في المباراة، بأنهم كلاعبين يهتمون بالنقاط أكثر من المستوى، وقال: لم نكن نحتاج لتقديم مستوى، لأن همنا كان الفوز فقط، خاصة أننا خسرنا في المباراة السابقة.

وأضاف محمود خميس مبررا ثانيا مؤكداً أن أرضية الملعب لم تكن جيدة بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن النصر سيفتتح العام الجديد بمواجهة الوحدة باستاد آل مكتوم بالجولة 12 للدوري في الأول من يناير، فيما يحل الظفرة ضيفاً على بني ياس في اليوم نفسه.

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