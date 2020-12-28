العين.. غضب جماهيري ومطالب بالتغيير

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تواصلت معاناة العين بالتعادل أمام اتحاد كلباء، وجاءت هذه النتيجة امتداداً لتراجع نتائجه ومستواه الفني في جميع المسابقات هذا الموسم ما أدى لخروجه من 3 بطولات بداية من دوري أبطال آسيا، ومروراً بكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن احتلاله المركز الخامس في الدوري بفارق 7 نقاط عن المتصدر، وهو الأمر الذي ضاعف من صعوبة مهمته في المنافسة على اللقب.

غضب

وأشعلت نتيجة التعادل غضب جماهير العين على منصات التواصل الاجتماعي، ووجه البعض سهام النقد للفريق ككل، ونال المدرب بيدرو ، النصيب الأكبر من الهجوم والغضب باعتباره وراء في تراجع النتائج بالفترة الأخيرة لعدم استقراره على تشكيلة واحدة، حيث ظل يدفع في كل مباراة بتشكيلة مختلفة، وطالب البعض بإقالته والبحث عن مدرب بديل لقيادة «الزعيم» في الدور الثاني للدوري.

وطال انتقاد الجماهير عدداً من لاعبي الفريق الأساسيين مثل محمد عبد الرحمن، وأحمد برمان وكايو كانيدو، بالإضافة للكونغولي ويلسون ادواردو الذي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء منذ انضمامه في يوليو الماضي، وطالب أنصار الفريق بضرورة التحرك العاجل لاستقدام لاعبين أجانب ومواطنين جدد.

اعتراف

واعترف بيدرو مدرب العين أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب، لافتاً إلى أنهم كانوا يرغبون بالفوز وقال: تقدمنا بهدف ولكنه لم يكن كافياً، وكان علينا الاستفادة من الفرص لإضافة هدف ثانٍ، وكلباء سجل من فرصة وحيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز