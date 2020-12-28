إبراهيم المهيري: «VAR» يتألق في الجولة 11

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشار خبير التحكيم إبراهيم المهيري إلى تألق تقنية الفيديو «VAR» في حسم مصير عدد من الأهداف خلال الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث تدخلت في 3 حالات دقيقة، بإلغاء 3 أهداف لوجود تسلل، وهي: هدف للنصر في مرمى الظفرة، وهدف للوصل في مرمى خورفكان، وهدف للوحدة في مرمى الفجيرة، ويحسب لحكم الفيديو التدخل وإلغاء هذه الأهداف، التي كان من شأنها التأثير في نتائج المباريات.

تدخلات مناسبة

وأكد إبراهيم المهيري أن الجولة شهدت أداء متميزاً من حكام الساحة والمساعدين، ومن حكام تقنية الفيديو، وظهر التركيز العالي في الألعاب التي دارت في منطقة الجزاء، ما يحسب لقضاة الملاعب والقائمين على لجنة الحكام، وجاءت تدخلات حكم الفيديو مناسبة خصوصاً في حالة طرد حارس عجمان علي الحوسني، ما جعل الحكم الدولي محمد عبد الله يتخذ قراراً شجاعاً بإلغاء الطرد، واستبداله بالإنذار، ولكن كان يجب على حكم الفيديو إعادة لقطة اللعب من بدايتها من أجل مشاهدة ركلة الجزاء، حيث كانت هناك لمسة يد من علي مبخوت قبل الركلة تستوجب إلغاء الركلة، وفق تعديلات القانون.

تألق النقبي

ومنح إبراهيم المهيري لقب حكم الجولة إلى الدولي عادل النقبي، الذي أدار مباراة شباب الأهلي مع بني ياس، حيث ظهر بمستوى فني متميز وتعامل مع جميع القرارات سواء الفنية أو الإدارية بتركيز عال، وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى حسن تعامله مع لاعبي الفريقين.

حالات تحكيمية

* احتساب هدف للوحدة من قبل المساعد الأول قرار غير سليم، وتدخلت تقنية الفيديو لتصحيح القرار وتم إلغاء الهدف.

* إلغاء هدف للوحدة من قبل المساعد الأول وهو قرار صحيح.

* تدخل خطأ من حكم الفيديو لإلغاء هدف التعادل للشارقة ولا يوجد حجب رؤية على الحارس وقرار الحكم صحيح باحتساب الهدف ولا يوجد تسلل.

* إلغاء هدف لصالح الوصل بداعي التسلل من قبل المساعد الأول، الذي كان تمركزه غير صحيح، وتدخلت تقنية الفيديو لتصحيح القرار والهدف سليم، لأن لاعب الوصل لم يكن في موقف تسلل.

* المطالبة بركلة جزاء لصالح كلباء، والقرار سليم عدم احتسابها لأن اللاعب أحمد جشك فقد التوازن.

* المطالبة بركلة جزاء لصالح الجزيرة، وقرار الحكم صحيح بعدم احتسابها، لأنه الاحتكاك مجرد تلامس ولا يرتقي للمخالفة.

* طرد لاعب عجمان أوسو للعب العنيف قرار سليم من الحكم، لاستخدام قوة زائدة وتهديد سلامة المنافس.

طرد سليم

أكد إبراهيم المهيري أن قرار الحكم الدولي محمد عبد الله بطرد لاعب عجمان جوناثان نتيجة اللعب العنيف، في مباراة الفريق أمام الجزيرة صحيح، وقرار يحسب للحكم نتيجة تركيزه العالي وتقديره الصحيح، وقال: البعض ربما يذكر أن اللعبة دون قصد من اللاعب، ولكن طالما وصلت لحد الإهمال وتحولت لتهديد سلامة اللاعب المنافس تعتبر قوة زائدة يستحق عليها البطاقة الحمراء «طرد مباشر».

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