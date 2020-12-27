رونالدو: اللعب بدون جمهور ممل واشتقت لأصوات الاستهجان

المصدر: دبي- عدنان الغربي- إيهاب زهدي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن فوزه بسعادته بفوزه بجائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعبي القرن، وأكد اشتياقه إلى أصوات الاستهجان من الجماهير في المدرجات، لأنه كانت تحفزه إلى تحقيق الأفضل، وكشف أنه لن يضغط على أبنه، ليصبح لاعب كرة مثله، ووجه الشكر إلى كل من ساهم فيما وصل إليه من إنجازات.

وقال رونالدو: "أنا سعيد وفخور بكل ما حققته من إنجازات وألقاب، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه، ولم يكن ليتحقق إلا من خلال أندية كبيرة لعبت لها، ومدربين جيدين ساهموا فيما حققته طوال مسيرتي".

وعن اللعب بدون جمهور، بسبب فيروس كورونا، قال رونالدو: "يجب أن أكون أمين مع نفسي، اللعب بدون جمهور ملل، وأنا أعشق سماع أصوات الاستهجان من الجماهير، وكرة القدم بدون جماهير لاشئ، واللعب في ظل البرتوكول الصحي شيء صعب، ولكن رغم حبي لكرة القدم، إلا أن حبي لعائلتي وأولادي أكبر، وبالتالي الصحة تبقى في المرتبة الأولى بالأهمية".

ورداً على تساؤل عن رؤية أطفال العالم له، واعتباره مثلاً أعلى، قال رونالدو: "شيء عظيم أن أرى الأولاد يسعون إلى تقليدي رياضياً، وهو أمر يسعدني ويدفعني لبذل أقصى جهد، وأنا سعيد برؤية أطفال في دبي يلتقون بي ويقلدوني، وأنا أتناول بعض الأطعمة غير الصحية مثل الشكولاتة والمياه الغازية مع أبني، وهو أمر يدفعني إلى المزيد من العمل الرياضي في اليوم التالي، وأتمنى أن يكون أبني لاعب كرة مثلي، ولكني لن أضغط عليه، وإذا أراد أن يكون أي شيء أخر مثل طبيب أو مهندس، فسوف أدعمه بكل قوة".

وعن وجوده في دبي ومشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، قال: ""أنا سعيد بالتواجد هنا، ولقاء نجوم كبار لم أراهم منذ فترة طويلة، مثل كاسياس، وبيكيه الذي لعبت معه في مانشستر يونايتد، ولطالما تشاجرنا خلال مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن كل هذا داخل الملعب، وعلاقتنا الشخصية ممتازة".

وأكمل: "أنا أعيش في دبي لحظات سعيدة، وسعيد بجائزة لاعب القرن، وما زالت استمتع بكرة القدم، وأفعل كل شيء مثلما كنت أفعله منذ سنوات طويلة مضت، ووجودي في قائمة أفضل اللاعبين في التاريخ، وترشيحي مع كل هؤلاء النجوم هو فخر بالنسبة لي".

وأختتم متحدثاً عن حظوظ المنتخب البرتغالي بالفوز بكأس الأمم الأوروبية في 2021، قال: "المنتخب البرتغالي قادر على الفوز بكأس الأمم الأوروبية، ونحن نتطلع إلى ذلك، ونحترم كل المنتخبات، وأعتقد أنه لدينا حظوظ جيدة للتتويج باللقب الأوروبي".

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