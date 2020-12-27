كرستيانو رونالدو لاعب القرن في جوائز دبي غلوب سوكر

المصدر: دبي-عدنان الغربي إيهاب زهدي

توّج سمو الشيخ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بفئات جائزة "دبي غلوب سوكر" السنوية العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي جاء تحت شعار "كرة القدم في القمة".

وأقيم حفل جائزة "دبي غلوب سوكر" الذي عقب مؤتمر دبي الرياضي الدولي، مساء اليوم بجوار "برج خليفة" رمز الإبداع والتميز والريادة الإماراتية، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي و جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، و عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي و سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة والمؤسسات الرياضية، إلى جانب المكرمين وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وحصل كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال على جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي (الفترة من 2001 إلى 2020)، حيث حقق إنجازات عديدة خلال العقدين الماضيين على المستوى الفردي كهداف وأفضل لاعب في العالم وكذلك قيادة منتخب البرتغال لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا 2016 وبطولة الدوري الأوروبي للأمم في 2019، كما قاد مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس لإحراز العديد من الألقاب في البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2020، وقدم ليفاندوفيسكي موسما استثنائيا مع فريقه بتسجيله 55 هدفا في 47 مباراة وقاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز هو بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة الفيفا لأحسن لاعب في العام 2020.

وحصل على جائزة أفضل مسيرة لاعب، ايكر كاسياس الحارس والقائد السابق لمنتخب اسبانيا بطل العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، والذي لعب لريال مدريد 16 موسمًا وفاز معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وأربعة القاب في كأس السوبر الاسبانية، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كما توج بالجائزة نفسها ( أفضل مسيرة لاعب) جيرارد بيكيه مدافع منتخب اسبانيا ونادي برشلونة تقديرا لمسيرته الحافلة، حيث حقق مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الرياضي 2007 - 2008 لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، و درع الاتحاد الإنجليزي ، و دوري أبطال أوروبا، كما حقق مع نادي برشلونة عدة ألقاب منها لقب الدوري الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، كما فاز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2012، وعلى الصعيد الفردي فاز بيكيه بعدد من الألقاب وحصل على الميدالية الذهبية من وسام الاستحقاق الملكي الاسباني عام 2011.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب أفضل نادي في العام 2020 وتسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، النجم روبرت ليفاندوفيسكي، كما فاز نادي ريال مدريد بلقب أفضل نادي في القرن الحالي وتسلم الجائزة نجم الفريق ومدير العلاقات المؤسسية في النادي الهداف السابق بوتراغينيو، وفاز النادي الأهلي المصري بلقب أفضل نادي في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة محمود الخطيب النجم السابق والرئيس الحالي للأهلي المصري.

وفي باقي الفئات فاز الاسباني بيب غوارديولا بلقب مدرب القرن الحالي لإنجازاته المحلية والأوروبية والعالمية العديدة مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، فيما نال الألماني هانز فليك جائزة مدرب العام 2020 لفوزه بخمسة ألقاب محلية وأوروبية مع بايرن ميونيخ، ونال البرتغالي خورخي منديز لقب أفضل وكيل لاعبين في القرن الحالي لنجاحه في تقديم أفضل اللاعبين العالميين وتوفير أفضل العقود الرياضية والتجارية لهم، وتسلم الثلاثة المكرمين جائزتهم في دولهم وأرسلوا رسائل شكر عبر الفيديو.

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