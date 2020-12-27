الخطيب: هدف الأهلي المربع الذهبي لمونديال الأندية وهذه نصيحتي لمحمد صلاح

المصدر: البيان الرياضي

حدد أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس مجس إدارة النادي الأهلي المصري، هدف فريقه الكامل بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال الأندية المقبل، ووجه نصيحته إلى مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، بالتركيز على العمل داخل الملعب، والاجتهاد بدون النظر إلى أي أمور أخرى ربما تعوق رسالته، وقال لصلاح: "ربنا اعطاك موهبة فريدة، حافظ عليها بالتركيز داخل الملعب".

وعن مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، قال الخطيب: "شكراً لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، ومشاركة الأهلي في المؤتمر شيء يسعدنا، وبالإخلاص بالعمل، يستحق الأهلي الوصول لمنصات التتويج في مختلف البطولات الموسم الماضي".

وحول رحيل فايلر وتعيين الجنوب أفريقي موسيماني مدرباً للأهلي، قال الخطيب: "فايلر كان مدرباً جيداً، والقلق بسبب كورونا أثر على استقراره النفسي وعمله، وطلب السفر إلى أهله، وشكرناه على فترة عمله، وكانت لنا رؤية عندما تعاقدنا مع موسيماني، لأن لديه الخبرة الكافية لقيادة الأهلي، ووفقنا بتوليه المسؤولية في يوم رحيل فايلر".

وأوضح: "نحاول في الأهلي عمل الصح دائماً، والتوفيق يبقى بيد الله، والحمدلله على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك، وهو فريق كبير، وقدم والأهلي مباراة جيدة، وأتمنى الوصول ضمن الأربعة الأوائل في مونديال الأندية المقبل، ولكن لاعبي الأهلي يواجهون ضغوطات كبيرة بسبب فيروس كورونا، وهدفنا دائماً الحصول على بطولة واسعاد الجماهير".

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