راش: صلاح باقٍ مع ليفربول

المصدر: البيان الرياضي

تمنى إيان راش أسطورة ليفربول وعضو مجلس إدارة النادي الإنجليزي، بقاء النجم المصري محمد صلاح، في صفوف ليفربول لسنوات مقبلة، وقال: "لا اعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول، وأتمنى بقاءه، لأن الجماهير تحبه، وهو يقدم كرة جميلة وسيبقى معنا لسنوات طويلة ليحقق المزيد من الإنجازات مع الفريق".

وعن مؤتمر دبي الرياضي، قال: "المؤتمر حدث فريد، والأجواء في دبي مختلفة عن أي بلد في العالم، والأجواء الإيجابية رائعة جداً، خاصة وأن المؤتمر يقام في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".

وحول جائزة "غلوب سوكر"، قال: "الجائزة باتت تجمع العالم، ويجب الاستمتاع بتلك الأحداث، وأصبحت تزاحم الكثير من الجوائز العالمية العريقة، وأتوقع تحقيقها المزيد من النجاح مستقبلاً".

وبالنسبة لإنجازات ليفربول الأخيرة، قال راش: "خلال العامين الماضيين خلقنا الفرحة لليفربول بفضل المدرب الكبير يورغن كلوب، وفزنا بالدوري الإنجليزي بعد سنوات من الغياب، وهذا الأمر يحملنا مسؤولية السعي للفوز بألقاب أخرى".

وأضاف: "أتمنى عودة الجماهير إلى الملاعب في الموسم الجاري، لأننا نرغب بالاحتفال معهم وخلال الـ5 سنوات الماضية كان مانشستر سيتي يسيطر، والمرحلة المقبلة ستكون لليفربول".

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