«الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم» تنطلق 3 يناير

المصدر: الفجيرة- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن تنظيم بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21»، بنسختها الأولى تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة، مساء أول من أمس، في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد الكياني عضو مجلس الإدارة المشرف العام على البطولة، والكابتن علي البلوشي مدير البطولة.

وقدّم خالد الظنحاني في مستهل المؤتمر الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الرعاية الكريمة، والدعم المستمر للأنشطة المجتمعية والرياضية، التي من شأنها خلق جيل واعٍ وقادر على التفكير والتخطيط السليم لمستقبل أفضل لمجتمعنا ودولتنا، موضحاً أن البطولة حظيت باهتمام ودعم عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية في سبيل تفعيل الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية، ودورها في تعزيز الروابط والعلاقات بين أفراد المجتمع.

من جهته، قال سعيد الكياني: البطولة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في ظل جائحة «كورونا»، حيث تم العمل على هذا الرهان كمسؤولية مجتمعية من جمعية الفجيرة الثقافية للإشراك الفاعل للشباب، وحثهم على ملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية عن طريق نشاط رياضي تكنولوجي. وأضاف: هذه البطولة بمثابة تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إشاعة روح المنافسة بين الشباب، من خلال هذه الرياضة الإلكترونية، وذلك تناغماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل ثقافة الابتكار منتشرة بين الشباب في قالب ثقافي رياضي.

بدوره، أوضح الكابتن علي البلوشي، إن البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى21 سنة، بهدف تعزيز ارتباط شبابنا بالرياضة باعتبارها متنفساً مهماً لإطلاق الطاقات وصقل المهارات وإبراز المواهب، خصوصاً أننا رصدنا جوائز مالية بقيمة 6 آلاف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأضاف: نجاحنا بإقامة البطولة في ظل جائحة «كورونا»، تأكيد إضافي على أهمية العمل بروح الابتكار، من أجل خلق فرص ترفيهية هادفة وبأفكار مثمرة، تعزز مواهب شبابنا مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من الجائحة.

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