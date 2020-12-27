النصر يحتفظ بـ «الثالث» وتعادل «الفرسان» و«السماوي»

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

واصل الجزيرة مطاردة قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على ضيفه عجمان 3 - 0 في ختام الجولة 11، ووصل «فخر أبوظبي» إلى النقطة 26 متساوياً مع الشارقة المتصدر بالرصيد نفسه، والذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، أحرز الثلاثية زايد العامري «ق 74»، وعلي مبخوت من ركلة جزاء «ق 90 + 2»، وخلفان مبارك «ق 90 + 6»، وشهدت المباراة طرد ويليام أوسو لاعب عجمان بالبطاقة الحمراء «ق 76».

فوز ثمين

وحقق النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الظفرة 2 - 0، ورفع رصيده إلى 23 نقطة،محتفظاً بالمركز الثالث، وسجل توزيه الهدف الأول لـ«العميد» في الدقيقة 16، وجاء الهدف الثاني من «نيران صديقة» عن طريق محمد سيف مدافع الظفرة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، وألغى الحكم هدفاً للنصر سجله جلوبر ليما، بعد العودة لتقنية الفيديو«VAR»،وتأكده من وجود تسلل.

تعادل

وتعادل شباب الأهلي وبني ياس سلبياً باستاد راشد، ووصل «فرسان دبي» إلى 15 نقطة، ثامناً، و«السماوي» إلى 20 نقطة، بالمركز الرابع.

ولم يستطع شباب الأهلي ترجمة هجماته الخطرة في الشوط الأول إلى أهداف، بفضل تألق حارس «السماوي» فهد الظنحاني، وتسابق لاعبو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة في الشوط الثاني.

وتعادل اتحاد كلباء مع العين 1 - 1 باستاد هزاع بن زايد، وعاد « النمور» بنقطة ثمينة، رفعت رصيده إلى 18 نقطة «سابعاً»، فيما وصل العين إلى النقطة 19« خامساً» ،تقدم العين بهدف ويلسون ادواردو «ق 27»، وأدرك البديل أحمد جشك التعادل لكلباء «ق 68».

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