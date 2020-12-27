العنبري «حلال» العقد.. والإعصار مرفوع الرأس

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

كعادته دوماً أثبت المدرب عبدالعزيز العنبري أنه حلال العقد بعد قيادة فريق الشارقة لتجاوز «الإعصار» بعد أن كانت الأرقام والإحصائيات تميل لصالح حتا في السنوات الأخيرة، وأكد الشارقة بعد فوزه بثلاثية على حتا في مباراة دراماتيكية أول من أمس، أن تعثره في الجولة قبل الماضية أمام بني ياس، كان بمثابة «كبوة جواد»، ليحافظ مجدداً على القمة بعد أن عزز رصيده بـ26 نقطة.

في المقابل قدم حتا العرض الأفضل له هذا الموسم باعتماد كبير على لاعبيه المواطنين ليخرج مرفوع الرأس رغم الخسارة أمام البطل ويتجهز لإعادة ترتيب أوراقه في عملية البحث عن محترفين قادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة بعد الأداء الباهت لمعظم الأجانب الحاليين.

سعادة

من جانبه، أعرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، عن سعادته بالفوز على حتا، موضحاً أنه كان يدرك صعوبة المباراة في وقت سابق أمام منافس قدم مستوى مميزاً، خاصة وأن حتا كان يسعى إلى وضع حد لخسارة النقاط، مشيراً إلى أن تسلح اللاعبين بالرغبة الكبيرة قاد إلى العودة بنقاط الفوز الثلاث.

وأضاف العنبري، إن تحسن مستوى حتا في آخر جولتين أعطى مؤشراً مبكراً بأن تكون المباراة صعبة، ولن تقل المباريات المقبلة صعوبة عن المواجهات السابقة، مشيداً بالروح القتالية من أجل الفوز لدى اللاعبين في أكثر من مباراة منها مباراة الوصل في الجولة التاسعة.

مكاسب

بدوره، أوضح مدرب حتا الصربي فلاديمير، أن فريقه رغم الخسارة أمام الشارقة إلا أنه خرج بمكاسب عدة أبرزها وجود عناصر مهمة للمستقبل منهم على سبيل المثال الظهور المميز للاعب راشد سالم الذي لعب لأول مرة في صفوف الفريق إلى جانب عودة اللاعب عبدالله كاظم بعد غيابه في الفترة الأخيرة نتيجة الإصابة، مشيراً إلى أنه كما كان متوقعاً أن تكون المباراة في غاية الصعوبة أمام المتصدر، وكان من الصعب إيقاف فريق يملك هجوماً من الطراز الرفيع.

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