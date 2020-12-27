خورفكان 16 من 18.. والوصل غير مقنع

المصدر: خورفكان - محمد فضل

فشل خورفكان في تحقيق أي انتصار على ملعبه منذ بداية الموسم الحالي بعد أن خاض الفريق على أرضيته 6 مباريات، تعادل في اثنتين أمام الشارقة وشباب الأهلي وخسر في 4 مواجهات أمام النصر والوحدة وكلباء وأول من أمس أمام الوصل ليخاصم الملعب أصحابه ويخسر النسور 16 نقطة كانت متاحة على أرضية الملعب من إجمالي 18 نقطة، وحتى فوز الفريق في مباراتيه الوحيدتين كان خارج الديار.

وعلى الرغم من فوزه بهدف ناصر محمود إلا أن الإمبراطور لم يكن مقنعاً وتعددت أخطاء الفريق، لكنه قفز إلى المركز الثامن مؤقتا بـ 15 نقطة، فيما بقى خورفكان في مركزه الحادي عشر بثماني نقاط.

من جانبه، أكد البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان، أن فريقه لا يستحق الهزيمة بعد السيطرة المطلقة على مجريات المباراة بالكامل، وقال: أهدرنا أربع فرصة حقيقية بصورة غريبة والوصل من فرصة واحدة عاد بالنقاط الثلاث، منوهاً إلى أن التبديلات التي قام بها منحت الفريق مزيداً من القوة.

فوز

من جهته، عبّر البرازيلي هيلمان مدرب الوصل عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على خورفكان، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه كانوا في حاجة لمثل هذا الانتصار، وأشار إلى أن فريقه يتحسن بشكل جيد على مستوى كل الخطوط، وأن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم ويلعبون بشكل جماعي.

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