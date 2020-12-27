45 دقيقة تصنع سعادة «العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه الفجيرة، بهدفين مقابل هدف، في شوط أول كان عنابياً بإمتياز طيلة الـ 45 دقيقة، بعد غياب الفوز في آخر 4 مباريات للعنابي، ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 7 نقاط في المركز 12. سجل هدفي الوحدة الكونغولي باول مبوكو (20) وخليل إبراهيم 45+3، وسجل هدف الفجيرة الوحيد التونسي فراس بلعربي 59.

خبرة

من جانبه، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، خرجنا بالمهم من المباراة وهو الثلاث نقاط، وسعيد بالخروج بالفوز في موقف صعب، الفجيرة يمتلك لاعبين خبرة وجيدين ويستحقون موقعاً أفضل في جدول الترتيب وقبل المباراة كنت صبوراً في الاستعداد، وبالنسبة لي الأهم تطور اللاعبين الشباب وأتوقع عودة اللاعبين الأساسيين. وأضاف: بالطبع الفوز جاء في الوقت المناسب وعلينا أن نرى عودة الأساسيين وسنحتاج وقتاً للعمل وسنكون فريقاً مختلفاً في وجود الأساسيين في المباريات المقبلة.

بدوره، أوضح الصربي غوران مدرب الفجيرة، أن المباراة شوطين مختلفين الشوط الأول لعبنا بسوء وعدم ثقة والضغط لدينا سيئ ولم نستطع السيطرة على الكرة واستقبلنا هدفين، وفي الشوط الثاني مباراة مختلفة وسيطرنا على أغلب المجريات وسجلنا هدف تقليص الفارق وأضعنا 3 فرص محققة.

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