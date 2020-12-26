كايزر: إيقاع الجزيرة أمام عجمان كان مرتفعا  

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن إيقاع فريقه كان مرتفعا في مباراته اليوم ضد عجمان، والتي كسبها فخر ابوظبي بثلاثة أهداف دون رد، وقال كايزر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أنه سعيد جدا بالأداء والنتيجة التي تحققت، وأضاف: قدمنا مستوى جيدا في مباراة مهمة وصعبة ولكن كانت هنالك بعض الأخطاء في التمرير التي حدثت خلال شوطي اللعب لكن بشكل عام تفوقنا على منافسنا ونجحنا في تحقيق الفوز.

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه سعيد بالمحافظة على جودة الأداء وتميز لاعبيه بالصبر وأضاف: التحلي بالصبر كان أمرا جيدا من جميع اللاعبين وهذا كان واضحا بإحراز الثلاثة أهداف في وقت متأخر من عمر اللقاء مما عكس إصرار اللاعبين وعدم الإستسلام.

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