الرمادي: أخطاء غريبة تحدث من لاعبي عجمان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال أيمن الرمادي مدرب عجمان عقب خسارة فريقه اليوم امام الجزيرة بثلاثية دون رد في الجولة 11 من الدوري أن أن هنالك أخطاء غريبة تحدث من لاعبيه في المباريات تكون سببا في الخسارة، ذاكرا أنهم دائم ينجحون في مجاراة المنافس بكل قوة وفجأة يحدث خطأ يهدر على فريقه النتيجة وأضاف: أمام الجزيرة لعبنا مباراة نموذجية حتى الدقيقة 80 رغم أن الفريق قادم من مباراة صعبة امام النصر في مباراة كأس رئيس الدولة قبل ثلاثة أيام فقط ولكننا صمدنا وقدنا بعض الهجمات التي لم ننجح في الإستفادة منها حتى حدث الأنهيار في العشر دقائق الأخيرة وبسببه خسرنا النتيجة.

وقال الرمادي أنه لايدري متى ستنتهي الأخطاء التي يرتكبها لاعبوه، مشيرا إلى أن حالة الطرد التي حدثت في صفوف فريق بإشهار البطاقة الحمراء للاعب ويليام اوسو كان لها تاثيرها على النتيجة السلبية وقال: اللاعب يفترض أن يبتعد عن الأخطاء خاصة عندما يكون محترفا، مثل هذه الأخطاء تهدر علينا مجهود مباراة كاملة ولا نعلم متى سننتهي من موال الأخطاء المتكررة حتى نتمكن من تحقيق الإنتصارات..

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