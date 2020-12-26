الجزيرة يعمق جراح عجمان بثلاثية بيضاء

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

حقق الجزيرة فوزا مهما على ضيفه عجمان بثلاثية بيضاء خلال مباراة الفريقين مساء اليوم في ختام مواجهات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، والتي شهدت طرد ويليام اوسو لاعب عجمان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76 من المباراة التي جاءت متوسطة الأداء، أحرز الثلاثية زايد العامري ق 74، و على مبخوت من ركلة جزاء ق 2+90 وخلفان مبارك ق 6+90 بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 26 نقطة في الترتيب الثاني متساويا مع الشارقة متصدر المنافسة في عدد النقاط، فيما عمقت الخسارة جراح عجمان الذي بقى بدون فوز في المنافسة حتى الان جامعا 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز قبل الأخير.

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء قدم الفريقان مباراة متكافئة في الحصة الأولى مع أفضلية نسبية للجزيرة الذي كان الأوفر هجوما ولاحت له فرصتين تألق فيهما حارس المرمى علي الحوسني عندما أبعد بمهارة عالية رأسية متقنة من على مبخوت إلى ركنية، مع تصدية لتهديفة قوية نفذها خلفان مبارك من داخل الصندوق، فيما لاحت الفرصة الأخطر للبرتقالي بعد أن واجه حسين عبد الرحمن المرمى وسدد كرة قوية تالق حارس المرمى على خصيف في إبعادها، وبخلاف ذلك لم يشهد الشوط وجود هجمات خطرة على مرمى الفريقين لكن مع تفوق الجزيرة في الضغط على عجمان الذي مال للجانب الدفاعي في بعض الأوقات للحد من خطوة المقدمة الهجومية لمضيفه.

ولم يختلف الحال كثيرا مع إنطلاق الشوط الثاني مع إصرار أكبر وسط الفريقين لهز الشباك، لكن الجزيرة حافظ على أفضليته وتفوقه الهجومي وكاد أن ينجح في هز الشباك بواسطة عمر تراوري الذي راوغ أكثر من لاعب داخل الصندوق وسدد الكرة التي تألق الحوسني في إبعادها، وحاول مبخوت في أحد الكرات هز الشباك لكن الحوسني خرج في الوقت المناسب وأبعد منه الكرة بينما تكسرت محاولات عجمان في الكثير من الهجمات قبل الدخول للصندوق.

ومع تواصل دقائق اللعب تضاعفت رغبة الجزيرة في هز الشباك لينجح زايد العامري في فك شفرة الدفاع بإحراز الهدف الأول عند الدقيقة 74 عندما استقبل عكسية رمضان داخل الصندوق بشكل جيد وسددها مباشرة في المرمي، وقبل أن يفيق عجمان من صدمة الهدف تعرض لصدمة ثانية بطرد لاعبه ويليام اوسو بعد لعبة خشنة له مع سالم راشد في الدقيقة 76، ورفع الهدف معنويات الجزيرة الذي عمل على إحراز الثاني واصل هجومه بقوة وقبل نهاية الزمن الرسمي أحتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة إرتكبها علي الحوسني مع علي مبخوت الذي نفذ الركلة في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر بنجاح مضيفا الهدف الثاني لفريقه وسبقها تراجع الحكم عن طرد على الحوسني بعد أن أشهر في وجهه البطرة الحمراء عقب عودته لتقنية الفيديو، وبعدها أضاف خلفان مبارك الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والأخيرة من الزمن المهدر، والذي أطلق بعده الحكم صافرة النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز