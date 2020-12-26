تعادل سلبي بين شباب الأهلي وبني ياس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير- غلام كاركر

تعادل شباب الأهلي وبني ياس سلبياً مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في ختام الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي، ليكون التعادل السادس لـ"فرسان دبي" هذا الموسم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، واحتل المركز الثامن، ورفع بني ياس رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز الرابع.

ولم يستطع شباب الأهلي ترجمة سيطرته وهجماته الأكثر خطورة في الشوط الأول إلى أهداف، بفضل تألق الحارس فهد الظنحاني، في حماية عرين بني ياس، وكانت أخطر الفرص رأسيتي يوسف جابر وايغور جيسوس.

وبادل بني ياس مضيفه شباب الأهلي، الخطورة في الشوط الثاني، وتسابق لاعبي الفريقين على إضاعة الفرص السهلة للتسجيل، ليفقد كل منهما نقطتين مهمتين في الصراع على مراكز المقدمة في ترتيب دوري المحترفين هذا الموسم.

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