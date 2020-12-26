اتحاد كلباء يخطف نقطة ثمينة من العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

خطف اتحاد كلباء نقطة ثمينة من مضيفه العين بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، تقدم العين أولا عن طريق ويلسون ادواردو (ق 27) وادرك البديل أحمد جشك التعادل للنمور (ق 68)، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (19 نقطة) بالمركز الخامس فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى (18 نقطة).

وهذا هو التعادل الثاني بين الفريقين في 13 مواجهة جمعتهما بدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعهد الاحتراف، ويتفوق العين بعدد مرات الفوز ب 9 انتصارات مقابل فوزين لاتحاد كلباء.

ولم يرتق الأداء في الشوط الأول للمستوى الفني من الجانبين حيث غلب على أدائهما الحذر والتحفظ الشديدين لتنحصر ألعابهما وتمريراتهما في وسط الملعب من دون محاولات هجومية باستثناء بعض الاجتهادات الفردية المتفرقة هنا وهناك، قبل أن يبتدر الأنغولي ويلسون ادواردو التسجيل للعين مستفيدا من كرة عرضية تجاوزت الجميع ليجدها سهلة ويضعها في المرمى الخالي لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني جاء اتحاد كلباء أفضل حالا وأكثر جرأة في مهاجمة العين بعد دخول أحمد جشك الذي أضاف الحيوية لهجوم النمور ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 68 مستفيدا من هجمة مرتدة في غفلة من دفاع العين، ولم تنجح محاولات العين في إضافة هدف ثاني رغم الضغط الهجومي لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله

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