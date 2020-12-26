الشارقة يحافظ على الصدارة و الوحدة يستعيد «السعادة»

المصدر: متابعة – محمد فضل ،محمد صادق،علي الظاهري

حافظ الشارقة أمس على صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعد تخطيه حتا على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 11، بنتيجة 3 - 2، ليعزز رصيده في القمة برصيد 26 نقطة، بينما واصل حتا نزيف النقاط وتجمد رصيده عند نقطة واحدة ليراوح مكانه في المركز الأخير، جاءت أهداف الشارقة بتوقيع شاهين عبدالرحمن «ق 30»، وويلتون سواريز «ق 48 و 66»، بينما سجل هدفي حتا سعيد سليمان «ق 37» والحسين صالح «ق 46».

وحقق الوصل انتصاره الأول تحت قيادة مدربه البرازيلي هيلمان، متغلباً على خورفكان 1 - 0، سجل هدف المباراة ناصر محمود في الدقيقة 37، وبهذا الفوز تخطى «الإمبراطور» مرحلة النتائج السلبية، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما عاد «أبناء الخور» إلى مربع الأحزان وتجمد عند النقطة 8.

واستعاد الوحدة «السعادة» ونغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه الفجيرة، بهدفين مقابل هدف، بعد غياب الفوز في آخر 4 مباريات لـ«العنابي». ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة وظل الفجيرة عند 7 نقاط بعد تلقيه هزيمته الثامنة هذا الموسم.

سجل هدفي الوحدة الدولي الكونغولي باول مبوكو «ق 20»، وخليل إبراهيم «ق 45 + 3»، وسجل هدف الفجيرة التونسي فراس بلعربي «ق 59».

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