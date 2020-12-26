فوز «الحصن» والعربي في دوري «الأولى»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

استعاد فريقا دبا الحصن والعربي أمس نغمة الفوز في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وفاز دبا الحصن على العروبة 3 - 1 في افتتاح الجولة السادسة، أحرز الثلاثية كل من العماني محمد المربوعي والجزائري سيد عواج وإبراهيم مصطفى في الدقائق 47، 51، 82، وسجل للعروبة البرازيلي رودريغو سيلفا «ق 54»، وتم طرد لاعب الحصن سيد عواج في الدقيقة 72، ووصل الحصن إلى 11 نقطة محتلاً الوصافة بشكل مؤقت وتجمد العروبة عند 5 نقاط.

وفاز العربي خارج ملعبه على التعاون بهدف محترفه البرازيلي فينسيوس سيلفا «ق 57» ليصل العربي إلى 6 نقاط. وتقام اليوم 3 مباريات يلعب الإمارات مع الحمرية، ومسافي مع دبا الفجيرة، ومصفوت مع البطائح.

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