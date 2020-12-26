انفانتينو يشيد بمركز فيفا الطبي في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

زار السويسري انفانتينو رئيس «فيفا» مركز فيفا الطبي بدبي أمس، واطلع على الخدمات التي يقدمها للرياضيين، وأشاد بإمكاناته الكبيرة، وتجهيزاته المتطورة وتعرف على النشاط العلمي الذي يقوم به في مجال الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وثمّن انفانتينو الجهود العلمية للمركز ونجاح المؤتمر الطبي الرياضي الذي نظمه بالتعاون مع اتحاد الكرة «عن بعد» خلال جائحة «كورونا»، والذي يتعلق بالعودة إلى كرة القدم بعد أطول توقف استثنائي. وأكد انفانتينو أن توافد عدد كبير من نجوم الكرة العالمية من أوروبا وآسيا وأفريقيا على مركز فيفا بدبي، يعد شهادة تقدير لدوره الإيجابي في خدمة الرياضيين.

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