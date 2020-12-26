انفانتينو يتحدث عن «السلام والتسامح» في مؤتمر دبي الدولي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يتحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقٍ بين الشعوب في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، غداً، بفندق أرماني في «برج خليفة» تحت عنوان «كرة القدم في القمة».

وسيوجّه إنفانتينو من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كونها رسالة سلام وتسامح وتلاقٍ بين الشعوب، ودورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً.

دعوة

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه الدعوة لرئيس«فيفا» للتحدث في المؤتمر الذي ينظمه المجلس سنوياً كمنصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم،ولبّى إنفانتينو الدعوة للحضور في تأكيد على عمق علاقة التعاون الوطيدة بين المجلس والاتحاد الدولي وتقدير إنفانتينو للمؤتمر ودوره في تطوير كرة القدم العالمية، حيث يشارك كمتحدث في المؤتمر منذ عدة سنوات منذ كان أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حين استعرض جهود الاتحاد لتطوير الكرة الأوروبية، كما شارك في المؤتمر كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي وطرح من خلاله برنامجه الانتخابي وخطته لتطوير الكرة العالمية، ثم شارك أكثر من مرة في المؤتمر بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي ، وتحدث في كلماته عن خطته لرفع عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 منتخباً، وكذلك خططه لتعزيز الجوانب الفنية والاستثمارية، وغيرها.

وعقب كلمة رئيس الفيفا مباشرة، سيكون الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون في دولة الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضاً مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان «مع القمة»، وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم: كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وروبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن وإيكر كاسياس الحارس الإسباني الأسطوري.

أهمية

وتأتي أهمية الجلسة كونها تجمع لأول مرة على الإطلاق كريستيانو رونالدو ، الفائز عدة مرات بلقب الأفضل في العالم في مختلف الاستفتاءات والجوائز، وليفاندوفيسكي صانع إنجازات بايرن ميونيخ وبطل الخماسية المحلية والأوروبية في هذا العام والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020، وكذلك الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس أول حارس في العالم وقائد لمنتخب بلاده يحمل كأس العام 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012، والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، حيث سيتشارك النجوم الثلاثة منصة مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوار برج خليفة رمز الشموخ والهندسة المعمارية الفريدة والإنجاز الإماراتي الرائد وسيتابع الضيوف في مقر الحفل والملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» بحضور النجوم الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز